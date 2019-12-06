«الأهلي» شريك المسؤولية المجتمعية في منتدى الإعلام السعودي

رعى البنك الأهلي جائزة رياديي الأعمال في المجال الإعلامي وذلك ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي الذي عقد في مدينة الرياض خلال يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 كانون الأول (ديسمبر)، كما سيعلن البنك الأهلي بالتعاون والشراكة مع منتدى الإعلام الفائزين بجوائز برامج البنك المجتمعية "أهالينا" لرياديي الأعمال في الإعلام ضمن جهوده في دعم رواد ورائدات الأعمال، وذلك خلال حفل تكريم "جائزة أهالينا لريادي الأعمال في الإعلام".

بسمة الجوهري نائب أول الرئيس، رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي، أشارت إلى أن دعم وشراكة البنك الأهلي الاستراتيجية لهذا المنتدى تأتي في إطار دعمه لشريحة الشباب من رواد ورائدات الأعمال، كما أن للبنك الأهلي دورا رياديا في تقديم مبادرات المسؤولية الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الوطنية، إضافة إلى ما يقدمه من برامج مدروسة وما يتبناه من مبادرات تساعد على النهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت "أن الإعلام يعد إحدى الركائز المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الوعي والمساعدة على إحداث التغيير الإيجابي، الأمر الذي يحفز تكاتف كل القطاعات للقيام بدورها الاجتماعي"، موضحة حرص البنك الأهلي على دعم مثل تلك المبادرات والأحداث التي تسهم بدورها في دعم التنمية. واختتمت حديثها بالقول إن شراكة البنك لهذه المبادرة تتواكب مع أحد أهداف برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" في دعم رواد ورائدات الأعمال.

وحول دور البنك في تمكين الشباب فقد نجح البنك عبر برنامج الأهلي لرواد الأعمال أحد برامجه للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" بتدريب وتأهيل أكثر من 2,843 من رواد ورائدات الأعمال منذ اعتماد المنهج التدريبي المطور للبرنامج في عام 2014 في مختلف مدن وقرى المملكة الذي يسهم في تمكين الشباب عبر دعم ومساعدة أصحاب الأفكار المميزة في تأسيس مشروع تجاري على أسس صحيحة من خلال تدريبهم وتقديم الاستشارات اللازمة لهم وصولا إلى تمكينهم بنهاية البرنامج من إعداد دراسة الجدوى التي تسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من الجهات التمويلية ضمانا لنجاح واستدامة أعمالهم.

وضمن إسهاماته المجتمعية وامتدادا لما يقدمه البنك من خلال برامجه للمسؤولية المجتمعية "أهالينا"، نجح البنك الأهلي في تمكين أكثر من 17,092 مواطنا في 27 مدينة وقرية حول المملكة منذ إطلاق "أهالينا"، حيث قدمت مراكز "أهالينا" خلال عام 2018 التمويل للأسر المنتجة دون هامش ربح لعدد 4,693 سيدة بقيمة تمويلية 17 مليون ريال ضمن برامجه التمويلية للأسر المنتجة، وبلغ عدد المتدربات في برنامج الأسر المنتجة 834 سيدة سعودية، في حين درب 484 من رواد ورائدات الأعمال خلال عام 2018، وتبنى رعاية وتعليم 791 طفلا من أبنائنا الأيتام الطلاب والطالبات في خمس مناطق في المملكة ضمن برامجه لرعاية الأيتام، كما نفذ البنك خلال العام الماضي 57 مبادرة اجتماعية تطوعية شارك في تنفيذها 150 موظفا وموظفة من البنك لمصلحة 30 جمعية خيرية ضمن حملة "تطوع المحترفين"، كما شارك خلال عام 2018 أكثر من 750 موظفا وموظفة من البنك الأهلي بأعمال تطوعية تعادل 3,237 ساعة في 21 مدينة حول المملكة.