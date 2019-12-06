هيئة المواصفات تحصل على عضوية منظمة APMP للمترولوجيا

حصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في المركز الوطني للقياس والمعايرة على عضوية منظمة آسيا-الباسيفيك للمترولوجيا APMP، وذلك بعد قبول المركز عضوا مشاركا في المنظمة. ويدعم حصول الهيئة على هذه العضوية رسالة الهيئة في تأكيد ريادة المملكة في جميع المجالات، ويساعد على المشاركة بفاعلية في اللجان والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.

وتتيح عضوية الهيئة في منظمة آسيا - الباسيفيك للمترولوجيا APMP، إمكانية مشاركة منسوبي الهيئة في أعمال واجتماعات اللجان الفنية المتخصصة للمنظمة في مختلف مجالات القياس والمعايرة، والمشاركة في المقارنات الدولية بصفة أساسية، وهو ما سيساعد على رفع المستوى العلمي والفني للكوادر الوطنية ويدعم كثيرا جهود المركز في تحقيق الاعتراف الدولي طبقا لمتطلبات اتفاقية CIPM MRA التي وقعت عليها الهيئة.

وتعد هذه العضوية بجانب عضوية المركز في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM وفي منظمة GULFMET شبكة من العلاقات الدولية المهمة للمركز تسمح بتمثيل الهيئة للمملكة في مجال المترولوجي تمثيلا عالميا واسعا ومفيدا للتجارة السعودية وجاذبا للاستثمارات الأجنبية.