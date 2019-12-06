كأس آسيا ونجوم الهلال في ضيافة «التعاونية»

استضافت «التعاونية للتأمين»، أمس، كأس آسيا وعددا من نجوم الهلال في مقرها الرئيس في مدينة الرياض ضمن احتفالات الشركة بشريكها نادي الهلال الفائز أخيرا بدوري أبطال آسيا.

شارك في الفعالية التي نظمتها «التعاونية» بهذه المناسبة الموظفون وعدد كبير من العملاء الذين عبروا عن فرحتهم بممثل الوطن في كأس العالم للأندية، كما حرصوا على اتخاذ الصور التذكارية مع الكأس ونجوم الفريق.

وقد أعرب نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق بـ«التعاونية» عادل عبدالله الحمودي عن سعادته بتكريم أبطال آسيا في مقر «التعاونية»، الشريك الرسمي والتأميني الحصري لنادي الهلال، ومشاركة الموظفين والعملاء في هذه اللحظة التاريخية.

وقال الحمودي إن «التعاونية» تفخر بشراكتها مع نادي الهلال، التي تأتي في إطار اهتمام الشركة بالرياضة السعودية باعتبارها أحد أهم الأنشطة التي تستهدف جميع فئات المجتمع ولا سيما الشباب الذين يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع السعودي، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة واهتمام قيادتنا الرشيدة، كما يتوافق مع استراتيجية «التعاونية» التي ترفع من تركيز الاهتمام بالعملاء والوصول إليهم بوسائل وآليات مبتكرة. وأشار الحمودي إلى تفاعل «التعاونية» مع احتفالات الوطن بزعيم آسيا بإطلاق عرض خاص يسمح لعملاء الشامل بالحصول على قميص الهلال كهدية مع كل وثيقة تأمين شامل ضمن حملة تسويقية موسعة أطلقتها الشركة تحت شعار "خلك زعيم بسواقتك" مع برامج تأمين المركبات من «التعاونية»، الذي يمتد حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019، إضافة إلى العرض المؤقت الذي انتهى يوم 2 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، الذي صاحب احتفالات الزعيم، ومن خلاله منحت «التعاونية» عملاء الشامل خصما قدره 20 في المائة على اشتراك التأمين.