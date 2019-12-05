الإسترليني يسجل أعلى مستوى في عامين ونصف مقابل اليورو

سجل الجنيه الاسترليني اليوم أعلى مستوى له في عامين ونصف العام مقابل اليورو مع تزايد الثقة بأن الانتخابات العامة التي ستجرى في المملكة المتحدة الأسبوع القادم ستعطي حزب المحافظين أغلبية برلمانية يحتاجها لتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الحاكم سيفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات التي ستجرى في الثاني عشر من ديسمبر، وهو ما يزيل الضبابية السياسية التي ألحقت ضررا بالعملة البريطانية على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية.

وبحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش كان الاسترليني مرتفعا 0.12 بالمئة أمام العملة الأوروبية عند 84.42 بنس لليورو، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 84.31 بنس وهو أقوى مستوى له منذ مايو أيار 2017. وصعد الاسترليني حوالي 10 في المئة من مستوياته المنخفضة مقابل اليورو التي هوى إليها في أغسطس، وفقا لـ"رويترز".

وأمام العملة الأمريكية ارتفع الاسترليني 0.42 بالمئة الى 1.3159 دولار وهو أعلى مستوى في 7 أشهر ورافعا مكاسبه منذ أكتوبر الى أكثر من 7 في المئة.