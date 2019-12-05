وزراء مالية منطقة اليورو يفشلون في الاتفاق على نظام التأمين على الودائع المصرفية

فشل وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال اجتماعهم اليوم في المضي قدما بالخطط التي طال انتظارها لإقامة نظام للتأمين على الودائع المصرفية كجزء من خطة أوسع لإصلاح النظام المصرفي لمنطقة اليورو.

وقال ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو بعد اجتماع في بروكسل إن الأفكار المتعلقة بتعميق الاتحاد المصرفي لدول اليورو لم تحظ بالتأييد حتى الآن.

يذكر أنه يتم حاليا التأمين على الودائع المصرفية في دول اليورو على مستوى كل دولة، لكن في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة التي تفجرت منذ سنوات، تعددت الأصوات المطالبة بضرورة وجود نظام للتأمين على الودائع على مستوى منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بهدف الحيلولة دون انتشار الأزمات المالية على مستوى التكتل الأوروبي أو منطقة اليورو.

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيب كونتي قد أشار أمس إلى أن بلاده لن تؤيد الاقتراح في كل الاحوال.

في المقابل تقول ألمانيا ودول أخرى إن نظام التأمين على الودائع يمكن أن يتقدم في حالة واحدة فقط وهي أن تستثمر البنوك في السندات السيادية ذات المخاطر، وهذا الأمر تؤيده إيطاليا بسبب اقتراض الحكومة الإيطالية أموال كثيرة من بنوكها، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال كونتي إنه لن يوقع على أي إصلاحات أخرى في إشارة إلى تحديث نظام آلية الاستقرار الأوروبية، إذا لم يكن الاتحاد المصرفي متوافقا مع خيارات روما.