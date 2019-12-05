"وول ستريت" تستهل تداولاتها مرتفعه للجلسة الثانية على التوالي

استهلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في وول ستريت على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي اليوم مع تنامي الآمال في إبرام اتفاق أولي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 86.27 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 27736.05 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 6.45 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 3119.21 نقطة، وفقا لـ"رويترز".