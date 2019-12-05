العجز التجاري الأمريكي يهبط بنسبة 7.6%.. أدنى مستوى في عام ونصف

تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في حوالي عام ونصف العام في أكتوبر، مما يشير الى أن التجارة قد تساهم في النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام على الرغم من أن هبوطا في واردات السلع الاستهلاكية ألقى الضوء على تباطؤا في الطلب المحلي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن العجز التجاري هبط 7.6 بالمئة إلى 47.2 مليار دولار، وهو الأقل منذ مايو 2018، مع انخفاض كل من الواردات والصادرات السلعية. وهذا ثاني تراجع شهري على التوالي في فاتورة التجارة، والتراجع بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ يناير.

وعدلت الوزارة بيانات سبتمبر لتظهر أن فجوة التجارة تقلصت إلى 51.1 مليار دولار بدلا من القراءة السابقة البالغة 52.5 مليار دولار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينكمش العجز التجاري إلى 48.7 مليار دولار في أكتوبر.