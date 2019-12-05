طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بنحو 10 آلاف طلب.. أدنى مستوى في 7 أشهر

قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 10 آلاف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 203 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أبريل. ولم يتم تعديل بيانات الأسبوع السابق.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الطلبات إلى 215 ألفا في أحدث أسبوع.

وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألفي طلب إلى 217 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.