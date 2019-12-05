أنجولا تدعم الإبقاء على تخفيضات "أوبك+"

نقلت وكالة الأنباء الأنجولية الرسمية عن وزير البترول ديامانتينو أزيفيدو قوله اليوم إن أنجولا تؤيد الإبقاء على قيود إنتاج النفط التي تطبقها أوبك وحلفاؤها، مضيفا أنه يأمل في دعم الإنتاج العام المقبل.

وقال أزيفيدو "استمرار التخفيضات في إنتاج النفط سيفيد الاقتصاد الأنجولي وغيره، مع الأخذ في الاعتبار أن التخفيضات ستسبب ارتفاعا في سعر النفط الخام وتوفر مزيدا من الإيرادات للبلاد"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن أنجولا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط من 1.39 مليون برميل يوميا إلى 1.44 مليون برميل يوميا في 2020، ليظل دون المستوى المستهدف عند 1.48 مليون برميل يوميا المتفق عليه مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).