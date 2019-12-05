رئيس "نزاهة" : القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في ترسيخ قيم النزاهة

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس أن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء للهيئة في ترسيخ قيم النزاهة، ونشر الشفافية، ومكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030م، نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح. جاء ذلك في تصريح بمناسبة تنظيم الهيئة منتدى نزاهة الثامن تحت عنوان: (التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) يوم الأثنين القادم بفندق فيرمونت الرياض ، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد .

وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن المملكة العربية السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء بهذه المناسبة، والذي سيشارك فيه نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص من داخل وخارج المملكة، لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة عازمة على مواصلة الجهود وتعاونها مع كافة دول العالم لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

