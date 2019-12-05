تراجع معدل تشغيل محطات الطاقة النووية الفرنسية إلى 71%

أفادت البيانات الصادرة عن شركة "أر تي أي" المشغلة لشبكة الكهرباء الفرنسية بأن المحطات النووية تعمل بنسبة 71 % اليوم، بتراجع من 73 % أمس الأربعاء فيما بدأ إضراب وطني لمدة يومي.

أوقفت شركة كهرباء فرنسا تشغيل مفاعل "سان ألبان2-" حتى الجمعة وخفضت الانتاج في وحدات "تريكاستين4-" و"جريفلاينز6-" و"جريفلاينز2-"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

يوجد في أكبر محطة للطاقة الذرية في العالم 41 مفاعلا صالحا للتشغيل بإجمالي إنتاج قدره 42535 ميجا واط عند الساعة العاشرة صباحا في باريس. وتولد وحداتها الـ 58 أكثر من 70 % من كهرباء البلاد.