شركة صينية تطلب تصريحا لاختبار سيارة ذاتية القيادة

قدمت شركة صينية ناشئة طلبا إلى السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية للحصول على ترخيص لاختبار سيارة ذاتية القيادة، مع وجود سائق يمكنه التدخل للسيطرة على السيارة عن بعد وليس من خلف عجلة القيادة.

وفي حال حصول شركة أوتو إكس الصينية المدعومة من شركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا على التصريح الأمريكي، فستكون قد قطعت خطوة كبيرة في سباق تشغيل أول سيارات توصيل طلبات أو سيارات أجرة بتكنولوجيا القيادة الذاتية في الولاية الأمريكية.

يذكر أن شركة وايمو الأمريكية لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة والتي تدعمها شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل هي الشركة الوحيدة حتى الآن التي حصلت على تصريح كامل لاختبار سيارة ذاتية القيادة بدون سائق احتياطي خلف عجلة القيادة.

وقال جويل لي الرئيس التنفيذي لشركة أوتو إكس إنه "بعد ثلاث سنوات من الجهود، نعتقد أن لدينا تكنولوجيا يمكن استخدامها بطريقة آمنة بالنسبة للعامة".

يذكر أن أوتو إكس تأسست عام 2016 على يد جيان شيونج شياو البروفيسور السابق بجامعة برنستون الأمريكية وتستثمر فيها حاليا كل من دونج فينج موتور جروب الصينية للسيارات و علي بابا للتجارة الإلكترونية وعدد آخر من الشركات الاستثمارية.

وحصلت الشركة الكائنة في هونج كونج على تمويلات من المستثمرين وصلت إلى 143 مليون دولار حتى الآن وتقوم بتسيير 100 سيارة أجرة ذاتية القيادة في الصين من طراز روبو تاكسي في حين تجري اختبارات لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة في 10 مدن أخرى منها شينشن وشنغهاي في الصين وسان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يذكر أن طلب الشركة الصينية الحصول على ترخيص أمريكي، يأتي في الوقت الذي تراقب فيه السلطات الأمريكية مساعي شركات التكنولوجيا الصينية لدخول إلى السوق الأمريكية.