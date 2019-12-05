لوس أنجليس تستهدف وصول السيارات الكهربائية إلى 80% من بحلول 2028

تستهدف إدارة مدينة لوس أنجليس الأمريكية خفض ملوثات الهواء بنسبة 25% بحلول موعد استضافة دولة الألعاب الأوليمبية عام .2028

وكشفت إدارة المدينة عن خطة تستهدف القضاء تماما على الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء الناتجة عن السيارات، مضيفة أنها تستهدف الوصول بنصيب السيارات الكهربائية إلى 80% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في المدينة بحلول .2028 في الوقت نفسه فإنه يجب أن يكون 30% من سيارات نقل الركاب الخفيفة في المدينة كهربائية بحلول العام نفسه.

من ناحيته أشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن هذه الأرقام تبدو طموحة جدا حتى بالنسبة لولاية كاليفورنيا التي توجد فيها المدينة والتي تتبنى أكثر الأهداف طموحا فيما يتعلق بالحد من تلوث الهواء. وأضاف الموقع أن نقص محطات شحن السيارات والبنية التحتية اللازمة لهذه الخدمة مازال يمثل هاجسا رئيسيا بالنسبة لمن يفكرون في شراء سيارة كهربائية. في المقابل فإن أنصار السيارات الكهربائية في لوس أنجليس يرون أن هذه الخطوة ستكون نموذجا يحتذى بالنسبة لباقي المدن في الولايات المتحدة وربما في العالم بالنسبة لبذل الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الغازية.

في الوقت نفسه فإن خطة لوس أنجليس للقضاء على الانبعاثات الغازية لا تعتمد فقط على التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وإنما أيضا تتضمن تبني سياسات لتقليل عدد السيارات على الطرق بشكل عام. وهناك خطة طموحة تستهدف تشجيع 20% من مستخدمي السيارات الخاصة على التخلي عن سياراتهم واستخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة.