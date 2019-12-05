وزير الطاقة الروسي: نخفض إنتاج النفط بأكثر مما ينص عليه اتفاق أوبك+

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن بلاده تخفض حاليا إنتاج النفط بأكثر من المتفق عليه بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ لكبح الإمدادات، بدون وضع مكثفات الغاز في الاعتبار.

وأضاف نوفاك متحدثا في لقاء لأوبك+ في فيينا أنه عقد "اجتماعا بناء" مع وزير الطاقة السعودي وأن روسيا ستتبنى موقفا بشأن أي اتفاق لأوبك+ في المستقبل بعد إجراء المزيد من المناقشات.