تباطؤ نمو منطقة اليورو بفعل التجارة وتراجع حاد في مبيعات التجزئة

كشفت بيانات اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة متواضعة في الربع الثالث من العام بفعل التأثير السلبي للتجارة بينما تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر معدل منذ بداية العام في أكتوبر .

وزاد الناتج المحلي الإجمالي في تسعة عشرة دولة بمنطقة اليورو 0.2 % بين يوليو وسبتمبر وهو نفس الرقم في تقديرات أولية معلنة في أكتوبر ودون تغيير عن الربع الثاني.

وتراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في أكتوبر 0.6 % أي مثلي المتوقع في استطلاع أجرته رويترز وزادت بمعدل متواضع بلغ 1.4 % على أساس سنوي. وكان الانخفاض على أساس شهري هو الأكبر منذ بداية العام الحالي.

وأكدت البيانات توقعات غير مبشرة لمنطقة اليورو التي تواجه تهديدات وضبابية بسبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) وزيادة النزاعات التجارية العالمية.

وعلى أساس سنوي سجل النمو في منطقة اليورو 1.2 % وهو نفس المعدل المسجل في الربع الثاني.

وكان إنفاق الأسر هو أهم العوامل المساهمة في الزيادة حيث عزز نمو منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية يعقبه الإنفاق الحكومي واستثمارات رأس المال بنسبة 0.1 نقطة مئوية.