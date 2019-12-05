مصر ستبيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام في 9 ديسمبر

أعلن البنك المركزي اليوم الخميس أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لمدة عام في التاسع من ديسمبرالجاري.وأضاف البنك أنه ستتم تسوية العطاء في العاشر من ديسمبر وسيحل أجل استحقاق الأذون في الثامن من ديسمبر 2020.