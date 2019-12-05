أعلن البنك المركزي اليوم الخميس أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لمدة عام في التاسع من ديسمبرالجاري.وأضاف البنك أنه ستتم تسوية العطاء في العاشر من ديسمبر وسيحل أجل استحقاق الأذون في الثامن من ديسمبر 2020.
- وزير الطاقة الروسي: نخفض إنتاج النفط بأكثر مما ينص عليه اتفاق أوبك+
- رئيس وزراء اليابان يعلن عن حزمة إجراءات تحفيز لدعم الاقتصاد
- تباطؤ نمو منطقة اليورو بفعل التجارة وتراجع حاد في مبيعات التجزئة
- مصر ستبيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام في 9 ديسمبر
- أسهم أوروبا تستقر ومؤشرات متباينة بشأن التجارة
- الديوان العام للمحاسبة يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز العمل الرقابي مع نظيـره الإندونيسي
- أوبك وحلفاؤها يستعدون لزيادة تخفيضات إنتاج النفط
- الدولار قرب أدنى مستوى في شهر بعد بيانات ضعيفة وأداء قوي للاسترليني واليورو
أخبار اقتصادية- عالمية
- قصة مصورة: تجارة الإبل في السودان
- صيادون يعيدون سمكة تونة قيمتها 3 مليون دولار للمياه
- أعضاء «منظمة التجارة» يرحبون بتوسيع السعودية الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- إيران تفرض قيودا على البنزين.. 60 لترا للسيارة في الشهر
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- ترمب بعد ضريبة «الإنترنت»: سنرد بالمثل على «غباء ماكرون»
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- نقل 7 تخصصات من «البلديات» إلى «البيئة».. وعداد مياه منفصل شرط لرخصة البناء
- بعد انهيار «توماس كوك».. توقعات بسلسلة من إفلاس للشركات
أضف تعليق