برج إيفل ومتحف أورسيه الفرنسيان يغلقان أبوابهما بسبب الإضراب العام

أعلن "برج إيفل" إغلاق أبوابه أمام الزوار بسبب الإضراب العام الذي تمت الدعوة له احتجاجا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

كما أغلق متحف أورسيه للفن الحديث أبوابه.

إلا أن متحف اللوفر أعلن مواصلة استقبال الزوار، باستثناء بعض الغرف، وأن المعرض المقام به بمناسبة الذكرى الــ500 لرحيل ليوناردو دا فينشي لن يتأثر.