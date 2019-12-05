أسهم أوروبا تستقر ومؤشرات متباينة بشأن التجارة

استقرت الأسهم الأوروبية بعد مكاسب متميزة أمس الأربعاء حيث يستمر عزوف المستثمرين عن الرهانات العالية المخاطر بعد مؤشرات متباينة بشأن "المرحلة واحد" من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة مدعوما بشكل أساسي من قطاعات المرافق والرعاية الصحية والعقارات.

واستقر المؤشر داكس الألماني لأسهم الشركات القيادية شديد التأثر بالتجارة.

وقال جيم ريد الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك "بالنظر إلى 2019 نجد أننا نعيش في فترة ما قبل 15 ديسمبر حيث يمكن لنبأ واحد أو تغريدة إفساد يوم جيد والعكس صحيح".

ومن المقرر أن يبدأ في 15 ديسمبر سريان مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية.

وكانت أسهم السلع الفاخرة الرابح الأكبر بعد يوم من تقرير لبلومبرج ذكر أن شركة كيرنج المالكة للعلامة التجارية جوتشي أجرت محادثات "استكشافية" بشأن اتفاق محتمل مع مونكلر الإيطالية لصناعة المعاطف الفاخرة.

ودفع هذا النبأ سهم مونكلر للصعود 11 في المائة كما عزز أسهم أقرانه المحليين حيث زاد سهما سالفاتور فيراجامو وتودز ثلاثة بالمئة لكل منهما.