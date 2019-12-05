الأسهم السعودية تتراجع بشكل طفيف .. السوق في مسار جانبي للجلسة السادسة

تراجعت الأسهم السعودية 11 نقطة بنحو 0.15 في المائة لتغلق عند 7871 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" ثلاث نقاط، 0.29 في المائة. وقاد التراجعات "المصارف" بقيادة سهم "ساب"، ولا تزال السوق محافظة على معظم المكاسب المحققة في جلسة أمس الأول، وللجلسة السادسة السوق مستمرة في مسار جانبي، حيث تتداول داخل النطاق 7808-7927 نقطة، والاتجاه الجانبي يعكس حالة الحيرة بين المتعاملين، الذين يترقبون معطيات جديدة لتحديد اتجاهاتهم الاستثمارية، التي قد تستجد مع اجتماعات "أوبك" وانعكاساتها على أسعار النفط، التي ستؤثر تحركاتها في سهم "أرامكو" لاحقا بعد الإدراج، خاصة مع إمكانية إدراجها في مؤشر "تاسي" سريعا، إضافة إلى تركز اهتمامات المتعاملين على التوزيعات النقدية السنوية للشركات.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7883 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7808 نقاط فاقدا 0.94 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7871 نقطة فاقدا 11 نقطة 0.15 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 256 مليون ريال لتصل إلى 2.3 مليار ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 922 ألف سهم لتصل إلى 102 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.18 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 111 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" 1.7 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" 1 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" 1.96 في المائة، يليه "المرافق العامة" 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 0.8 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 730 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 23 في المائة بقيمة 534 مليون ريال، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 7 في المائة بقيمة 153 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المتراجعة "باعظيم" بالنسبة القصوى ليغلق عند 47.80 ريال، يليه "ريدان" 7.4 في المائة ليغلق عند 16.98 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" 5.2 في المائة ليغلق عند 18.40 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "ثمار" 8.8 في المائة ليغلق عند 19.36 ريال، يليه "تبوك الزراعية" 5.4 في المائة ليغلق عند 8.65 ريال، وحل ثالثا "سدافكو" 5.1 في المائة ليغلق عند 130.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 314 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 214 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 139 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية