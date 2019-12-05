«نمو» تهبط 12 % .. وقيمة التداولات عند 25 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" 858 نقطة بنحو 12 في المائة لتغلق عند 6345 نقطة. وزادت قيمة التداول 1 في المائة إلى 25 مليون ريال. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 6 في المائة إلى 610 آلاف سهم، أما الصفقات فانخفضت 15 في المائة إلى 1.6 ألف صفقة. وتراجعت جميع الأسهم وتصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 248 نقطة، يليه "بحر العرب" 9 في المائة ليغلق عند 23.08 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 5.7 في المائة ليغلق عند 64 ريالا. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 9.3 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 7.5 مليون ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة 4.3 مليون ريال.