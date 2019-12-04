نشاط قطاع الخدمات في أمريكا يتباطأ بأكثر من المتوقع في نوفمبر

تباطأ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر مع استمرار القلق حيال التوترات التجارية ونقص في العمال، وهو ما قد يجدد مخاوف بشأن قوة الاقتصاد.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات هبط إلى قراءة عند 53.9 الشهر الماضي من 54.7 في أكتوبر. وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 54.5 في نوفمبر.

وأفاد معهد إدارة التوريدات بأن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في العالم انكمش لرابع شهر على التوالي في نوفمبر مع تراجع طلبات الشراء الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ 2012.