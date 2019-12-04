الاسترليني يسجل أعلى مستوى في 7 أشهر فوق 1.31 دولار

قفز الجنيه الاسترليني فوق 1.31 دولار اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أوائل مايو، مدعوما بتزايد التوقعات بأن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا سيفوز بالأغلبية في برلمان بعد انتخابات الأسبوع القادم، ومع تراجع العملة الأمريكية أمام منافسيها الرئيسيين.

وصعدت العملة البريطانية واحدا في المائة تقريبا أثناء التعاملات لتصل إلى 1.3120 دولار قبل أن تتراجع قليلا إلى 1.3104 دولار في أواخر جلسة التداول الأوروبية. ويتجه الاسترليني لتسجيل أكبر قفزة ليوم واحد منذ منتصف أكتوبر.

وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترليني حوالي 0.9 في المائة إلى 84.54 بنس لليورو وهو أعلى مستوى منذ مايو 2017 .

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز على منافسه حزب العمال المعارض قبل انتخابات الأسبوع القادم. وفي حين تعهد جونسون بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير، فإن حزب العمال يقول إنه سيدفع باتجاه استفتاء ثان على الخروج من التكتل المؤلف من 28 دولة.