هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية ومخزونات الوقود ترتفع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج، في حين زادت النفط الخام ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر تشرين الثاني إلى 447.1 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا أن تنخفض 1.7 مليون برميل.

وهبطت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 302 ألف برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

وارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 464 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات. وزاد معدل تشغيل المصافي 2.6 نقطة مئوية.

وصعدت مخزونات البنزين 3.4 مليون برميل، في حين كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن ترتفع 1.8 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 144 ألف برميل يوميا إلى 2.85 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.