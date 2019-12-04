وزير النفط الكويتي: 60-70 دولارا للبرميل سعر مناسب للمنتجين والمستهلكين

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزير النفط خالد الفاضل قوله اليوم في فينيا إن 60-70 دولارا لبرميل النفط هو نطاق لأسعار النفط مناسب للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
الطاقة- النفط
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