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الطاقة- النفط

وزير النفط الكويتي: 60-70 دولارا للبرميل سعر مناسب للمنتجين والمستهلكين

"الاقتصادية" من الرياض

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزير النفط خالد الفاضل قوله اليوم في فينيا إن 60-70 دولارا لبرميل النفط هو نطاق لأسعار النفط مناسب للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. 

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