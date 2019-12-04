ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء بعد تقرير بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من توقيع "المرحلة 1" من اتفاق للتجارة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 131.82 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 27634.63 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 10.30 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 3103.50 نقطة.
وقفز المؤشر ناسداك المجمع 36.80 نقطة، أو 0.43 بالمئة، إلى 8557.45 نقطة.
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- بورصة وول ستريت ترتفع بمستهل التعاملات بعد تقرير يحيي آمال اتفاق تجاري
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