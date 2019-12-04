الصحة العالمية: الملاريا أصابت 228 مليون شخص العام الماضي وقتلت نحو 405 آلاف شخص

أكد التقرير العالمي للملاريا لعام 2019 الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود المتسارعة للحد من الإصابات والوفيات في البلدان الأشد تضررًا من مرض الملاريا ، مشيرًا إلى أن الملاريا أصابت 228 مليون شخص العام الماضي وقتلت ما يقدر بنحو 405 آلاف شخص ، معظمهم في أفريقيا.

وبحسب "واس" قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس إن النساء الحوامل والأطفال هم الأكثر عرضة للملاريا ، ولا يمكن إحراز تقدم دون التركيز على هاتين الفئتين ، مضيفًا أن عبء المعاناة والموت الناجم عن الملاريا غير مقبول ، لأنه يمكن الوقاية منه إلى حد كبير.

ولا يزال نقص التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام التقدم في مكافحة المرض , ففي عام 2018 ، بلغ إجمالي التمويل لمكافحة الملاريا والقضاء عليها ما يقدر بنحو 2.7 مليار دولار أمريكي ، وهو أقل بكثير من هدف التمويل البالغ 5 مليارات دولار أمريكي للإستراتيجية .