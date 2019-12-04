بعد طلبات المؤسسات بالحد الأعلى.. 32 ريالا السعر النهائي المرجح للسهم في اكتتاب «أرامكو»

بلغت طلبات المؤسسات المكتتبة في أسهم شركة أرامكو السعودية خلال أول 17 يوما (أي قبل يوم واحد من نهايته)، 5.9 مليار سهم، بقيمة 189.1 مليار ريال، ما يعني تغطية حصتهم 296 في المائة عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالا.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المعلنة من شركة سامبا كابيتال مدير الاكتتاب، فإن هذه الطلبات تضع قيمة شركة أرامكو السعودية عند الحد الأعلى للتقييم البالغ 1.71 تريليون دولار (6.4 تريليون ريال).

وكانت الشركة قد حددت النطاق السعري للاكتتاب بين 30 و32 ريالا، ما يقيمها بين 1.6 تريليون دولار (6 تريليونات ريال)، و1.71 تريليون دولار (6.4 تريليون ريال).

ومن المرجح أن يتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب عند الحد الأعلى للنطاق السعري (32 ريالا)، خاصة بعد أن تم تغطية الحصة المتوقع تخصيصها للمؤسسات البالغة ملياري سهم، (1 في المائة من أسهم الشركة)، بالحد الأعلى للنطاق السعري خلال أول 17 يوما من الاكتتاب بنحو 3 مرات.

علما بأن "أرامكو السعودية" تستهدف تخصيص 0.5 في المائة (مليار سهم) للأفراد كحد أقصى، فيما الحصة المتبقية ستكون للمؤسسات.

وطرحت شركة أرامكو السعودية 1.5 في المائة (ثلاثة مليارات سهم) من أسهمها للاكتتاب العام، 0.5 في المائة (مليار سهم) كحد أقصى سيتم تخصيصها للأفراد، والحصة المتبقية ستخصص للمؤسسات.

وبدأت فترة اكتتاب الشركة للأفراد والمؤسسات معا من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وستنتهي في 28 من الشهر ذاته للأفراد، فيما تنتهي 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل للمؤسسات.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، دون قيمة اسمية.

وسيتم إعلان السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وسيتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد- في موعد أقصاه 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019. وسيتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.

*وحدة التقارير الاقتصادية