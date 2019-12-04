عمان توصي بتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2020

قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان اليوم إن وفد بلاده في المحادثات مع منتجين كبار للنفط في فيينا هذا الأسبوع سيوصي بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2020.

وردا على سؤال عما إذا كانت زيادة التخفيضات ستساهم في استقرار السوق، قال الرمحي في مناسبة للقطاع في دبي "أيا كان المطلوب أنا متأكد من أنهم (المشاركون في المحادثات النفطية) سيتخذون القرار السليم"، وفقا لـ"رويترز".

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة من بينهم روسيا وسلطنة عمان، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في فيينا يومي الخميس والجمعة.