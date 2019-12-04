الجبير يبحث مع وزيرة الخارجية الكورية الأوضاع الإقليمية والدولية

استقبلت وزيرة خارجية جمهورية كوريا كانغ كيونغ ، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الذي وصل إلى العاصمة سيئول في زيارة رسمية.

وبحسب "واس" بحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، ومجمل الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي، والمستشار بمكتب معاليه إيهاب بن محمد النجار.