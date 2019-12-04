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أخبار اقتصادية- عالمية

لدعم سلع أولية.. مصر توقع اتفاقا بقيمة 1.1 مليار دولار

"الاقتصادية" من الرياض

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء إنه تم توقيع اتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لدعم سلع بترولية وتموينية بقيمة 1.1 مليار دولار في 2020.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية الخاصة بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة في يناير 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لـ"رويترز".

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اقتصاد مصر

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