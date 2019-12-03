النائب العام الروسي : العلاقة قوية وبناءة بين روسيا الاتحادية والسعودية

أكد المدعي العام الروسي يوري تشايكا خلال لقائه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ،اليوم بالرياض أن العلاقة قوية وبناءة بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية ،مبينًا أن هذه الزيارة كانت ناجحة جدًا وفعالة.
وأوضح النائب الروسي أن من أهم أهداف الزيارة هو الاطلاع على أداء ونشاط وتجربة النيابة العامة في المملكة في محاربة الاٍرهاب والفساد وغيرها من المجالات، مشيرًا إلى أن النيابة العامة في المملكة تبدي نشاطا مهما وقويا في هذه المجالات .
وبين أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابتين في وقت سابق وهي الان تطبق احكام هذة المذكرة تطبيقا عملياً ، كما تقتضي هذة المذكرة على تبادل الخبرة والاطلاع على القوانين والتشريعات بين البلدين وتبادل الوفود .
وأضاف أن هذه المذكرة ستناقش تجربة النيابتين العامتين في روسيا الاتحادية والمملكة في مختلف المجالات . وشدد النائب الروسي على عمق العلاقة السعودية الروسية والتشابه بين البلدين في النظر للقضايا الدولية.
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