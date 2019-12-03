نمو مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 0.4% شهريا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم نمو مبيعات متاجر التجزئة القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% شهريا.

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة جونسون ريد بوك ريسيرش للدراسات الاقتصادية إن مبيعات المتاجر القائمة أي تلك التي مر على افتتاحها عام كامل على الأقل، سجلت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي زيادة بنسبة 7.9%.

في الوقت نفسه تتوقع المؤسسة نمو المبيعات خلال نوفمبر الماضي بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه تم وضع المتغيرات الموسمية في الحساب عند تقدير بيانات النمو الشهري للمبيعات، في حين لم يتم وضع المتغيرات في الحساب عند تقدير بيانات النمو السنوي لمبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي.