النفط يرتفع.. وآمال بتخفيضات أكبر للإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تنامي الآمال بأن تتفق أوبك وحلفاؤها على تخفيضات أكبر للإنتاج في اجتماع الأسبوع الجاري رغم أن المكاسب كانت محدودة مع تشكيك بعض المحللين في تنفيذ تخفيضات أكبر.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 17 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 61.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:16 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.7 بالمائة أمس الاثنين.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا او0.5 بالمائة إلى 56.21 دولار للبرميل، وكان العقد ارتفع 1.4 بالمائة أمس.

وقال مصدران مطلعان إن منظمة أوبك وحلفاءها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ تدرس خطة لزيادة تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بواقع 400 ألف برميل يوميا وتمديد التخفيضات حتى يونيو.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "نعتقد أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط عالميا يتطلب تمديد تخفيضات أوبك+".

وعزا البنك السبب وراء تلك النظرة إلى زيادة كبيرة في الإنتاج من مشروعات من خارج أوبك وتوقعات غير مؤكدة لنمو الطلب.

ويجتمع وزراء أوبك في فيينا يوم الخميس ومجموعة أوبك+ الأوسع يوم الجمعة.