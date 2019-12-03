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أخبار الشركات- محلية

"ام أي اس" ترسي عقد مع جهه اعتبارية

"الاقتصادية" من الرياض

اعلنت شركة المعمر لآنظمة المعلومات (ام أي اس)عن إستلام اشعار بالترسية من جهه اعتبارية بمبلغ تزيد قيمته عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018
واكدت الشركة ان العقد عباره عن  توريد وتركيب أنظمة تقنية معلومات وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.
 

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