اعلنت شركة المعمر لآنظمة المعلومات (ام أي اس)عن إستلام اشعار بالترسية من جهه اعتبارية بمبلغ تزيد قيمته عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018
واكدت الشركة ان العقد عباره عن توريد وتركيب أنظمة تقنية معلومات وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.
"ام أي اس" ترسي عقد مع جهه اعتبارية
اعلنت شركة المعمر لآنظمة المعلومات (ام أي اس)عن إستلام اشعار بالترسية من جهه اعتبارية بمبلغ تزيد قيمته عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018
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