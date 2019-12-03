"ام أي اس" ترسي عقد مع جهه اعتبارية

اعلنت شركة المعمر لآنظمة المعلومات (ام أي اس)عن إستلام اشعار بالترسية من جهه اعتبارية بمبلغ تزيد قيمته عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018

واكدت الشركة ان العقد عباره عن توريد وتركيب أنظمة تقنية معلومات وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.

