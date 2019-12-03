استراليا تسجل ثاني فائض متتالي في الحساب الجاري

اعلن مكتب الاحصاءات الاسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي ان فائض الحساب الجاري في استراليا سجل 7.9 مليار دولار استرالي في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر 2019.

وقال البيان ان هذا الرقم جاء مدفوعا بأكبر فائض فصلي للسلع والخدمات بقيمة 21.1 مليار دولار استرالي وتقلص العجز الصافي في الدخل ليبلغ 13 مليار دولار استرالي، بحسب ما نشرت"واس".

وقال كبير الاقتصاديين في المكتب بروس هوكمان "لأول مرة منذ 46 عامًا ، نحقق فائضين متتاليين في الحساب الجاري".