عُنُق الزجاجة

هذا القول مجازي؛ إذ هو كناية عن الممر الضيق الذي يزدحم فيه الناس أو المركَبَات تشبيها له بعنق الزجاجة، وهو الجزء الأعلى منها، ويكون ضيقا كما هو معروف، فهو تعبير اصطلاحي، جرى مجرى المثل، وشاع استعماله بهذا المعنى المعتمد على الكناية التي هي تشبيه في المعنى.
وهذه التعبيرات إفرازات لتجارب الحياة وتختلف من مجتمع لآخر.
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