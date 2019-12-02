رحلات طيران مميزة مقابل جنيه استرليني واحد

طرحت عدة شركات طيران عروضا غير مسبوقة على أسعار تذاكرها وذلك تزامنا مع موسم التخفيضات المعروف باسم "الجمعة السوداء".
وبحسب "سبوتنيك"، فإن عددا من شركات الطيران من بينها "فيرجن أتلاتنك" البريطانية أتاحت للمسافرين على خطوطها شراء تذاكر ذهاب وعودة بقيمة جنيه استرليني واحد.
وقالت شركة "فيرجن أتلانتك" إنها ستمنح عبر موقعها 90 تذكرة ذهبية لوجهات سفر عدة دون أن تحددها، بحيث يجب على من يرغب في الحصول عليها زيارة الموقع الإلكتروني للبحث والشراء قبل النفاد.
وأضافت الشركة، أنه من المنتظر أن يتمتع الحاصلون على هذه التذاكر بمزايا عدة، منها الحصول على مقاعد مع مسافة مريحة للأقدام، وأولوية إنهاء إجراءات السفر.
ولتسهيل البحث عن الوجهات ومواعيد الرحلات الخاصة بتلك التذاكر، نشرت الشركة في حسابها على موقع "تويتر" تغريدات تحتوي على حيل لتوفير الوقت والجهد في البحث.
يشار إلى أن النبأ غير السعيد في العرض، هو عدم إعفاء التذاكر من الضرائب والرسوم، لكنها مع ذلك ستبقى رخيصة الثمن بشكل لا يصدق.
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