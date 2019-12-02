غسل الأسنان يقلل من خطورة الإصابة بالأزمات القلبية

خلصت دراسة إلى أن غسل الأسنان ما لا يقل عن ثلاث مرات يوميا يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأزمة قلبية بنسبة أكثر من 10 في المائة.

وربط باحثو الدارسة بين غسل الأسنان والأزمة القلبية والرجفان الأذيني، وهي حالة تسبب عدم انتظام ضربات القلب، بحسب "الألمانية".

وتوصلت الدراسة إلى أن غسل الأسنان بصورة متكررة يحد من عدد البكتيريا الموجودة بين الأسنان واللثة، ما يمنعها من الدخول إلى مجرى الدم.

ودرس العلماء في كوريا الجنوبية الصلة بين نظافة الفم ومشكلات القلب، حيث شملت الدراسة 161 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 40 و79 عاما.

وأخضع الأشخاص لفحص طبي في الفترة ما بين 2003 و 2004 وحين جاء موعد إجراء متابعة طبية بعد عشرة أعوام، خلص العلماء إلى أن نحو 5 في المائة أصيبوا بأزمة قلبية و3 في المائة أصيبوا بالرجفان الأذيني.

وربط العلماء بين غسل الأسنان ثلاث مرات أو أكثر يوميا وانخفاض نسبة الإصابة بالأزمات القلبية 12 في المائة والرجفان الأذيني 10 في المائة.

ولم تأخذ الدراسة في الحسبان عوامل مثل العمر والجنس والحالة المادية وممارسة الرياضية وكتلة الجسم.

وتوصلت دراسات أخرى إلى أن سوء نظافة الفم يؤدي إلى وجود بكتيريا في الدم، ما يسبب التهابا في الجسم، وهذا يزيد من خطورة زيادة ضربات القلب والإصابة بأزمة قلبية.

وقال الدكتور تاي جين سونج كبير مسؤولي الدراسة، من جامعة إيهوا في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، "درسنا مجموعة كبيرة من الأشخاص على مدار فترة طويلة، ما يضفي قوة على نتائجنا". وجرى نشر الدراسة في الدورية الأوروبية المتعلقة بالوقاية من أمراض القلب.