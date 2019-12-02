فيدرر أول "إنسان حي" على عملة سويسرية

قالت الحكومة السويسرية إنها ستنتج عملة فضية بقيمة 20 فرنك، وستضع عليها صورة لاعب التنس روجر فيدرر، في تكريم يجسد مسيرته الأسطورية.
وأوضحت أن هذه المرة الأولى التي تضع فيها صورة شخص حي على عملة تذكارية، وفقا لما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس".
وأشارت إلى أن صورة فيدرر ستوضع على عملة معدنية بقيمة 50 فرنك أيضا العام المقبل.
ولفتت الحكومة إلى أن أسطورة بطولات التنس الكبرى "جراند سلام"، الفائز بها 20 مرة، هو "أنجح رياضي فردي سويسري، وهو سفير مثالي للبلاد".
وسيظهر فيدرر على العملة المعدنية وهو يلعب ضربة خلفية بيد واحدة. وتقول الحكومة إنها قد تصدر 95 ألف قطعة، بتكلفة 30 مليون فرنك سويسري، وستكون متاحة في كانون الثاني ( يناير) المقبل، فيما سيكون لعملة الـ50 فرنك تصميم مختلف.
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