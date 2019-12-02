أستراليا تعيش الربيع الأكثر جفافا منذ 120 عاما

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا، تسجيل البلاد رقما قياسيا جديدا، حيث شهدت هذا العام موسم ربيع كان الأكثر جفافا خلال 120 عاما، بحسب "الألمانية".

ويبدأ الربيع في أستراليا في الأول من أيلول (سبتمبر)، ويستمر حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال مكتب الأرصاد الجوية أمس، إن موسم الربيع هذا العام يعد رسميا "الأكثر جفافا" خلال الـ120 عاما الماضية بحسب سجلات هطول الأمطار، حيث سقطت كمية أمطار أقل من المتوسط على المستوى المحلي.

وجاء متوسط معدل سقوط الأمطار في أنحاء أستراليا بمقدار 27.4 ملليمتر، أي أقل 62 في المائة عن الأعوام السابقة.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية أيضا أن معدل سقوط الأمطار على مدار العام، سجل ثاني أدنى معدل له على الإطلاق، حيث ما زالت أستراليا تتأثر بموجة جفاف منذ عام 2017.

وتشير توقعات سقوط الأمطار الخاصة بأشهر الصيف، التي تمتد محليا من شهر كانون الأول (ديسمبر) حتى شباط (فبراير)، إلى فرص ضئيلة لسقوط أمطار.

وبين المكتب أن درجات الحرارة خلال النهار كانت مرتفعة بشكل خاص هذا الربيع، لكنها كانت منخفضة خلال الليل.

وأدت ظروف الطقس شديدة الجفاف ودرجات الحرارة التي جاءت أعلى من المتوسط، إلى زيادة خطر اندلاع حرائق في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.

وشهدت الولايتان حرائق غابات مدمرة، أدت إلى مقتل عديد من الأشخاص وأتت على مئات المنازل.