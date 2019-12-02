"زيتا" .. أول سيارة كهربائية روسية بـ 7 آلاف دولار

كشفت وزارة الصناعة والتجارة الروسية النقاب عن السيارة الصغيرة "زيتا"، التي تعد أول سيارة روسية كهربائية.

وتظهر السيارة الكهربائية التي يبلغ سعرها سبعة آلاف دولار، بثلاثة أبواب ومقعدين، في حين تعتمد في دفعها على أربعة محركات كهربائية مركبة على صرة العجلات بقوة 18.1 كيلوواط لكل محرك، بحسب "سكاي نيوز".

وبفضل هذه المحركات تنطلق السيارة بسرعة قصوى 120 كيلومترا، في حين يبلغ مدى السير 200 كيلومتر بفضل البطارية سعة 10 كيلوواط ساعة.

وتشحن بطارية السيارة في غضون أربع ساعات فقط، عبر الاتصال بمصدر تيار 220 فولت.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السيارة بشكل قياسي في الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم طرحها بسعر يبدأ من 6400 يورو تقريبا "نحو سبعة آلاف دولار" فقط.