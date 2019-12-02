ارتفاع نشاط المصانع بمنطقة اليورو في نوفمبر إلى أعلى معدل له خلال 3 أشهر

ارتفع نشاط الصناعة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في نوفمبر الماضي إلى أعلى معدل له خلال ثلاثة أشهر.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع بهامش طفيف إلى 46.9 نقطة، في ظل تحسن الثقة وانخفاض وتيرة الطلبيات الجديدة.

وارتفع المؤشر من قراءة مبدئية بلغت 46.6 نقطة، وإن كان قد ظل أقل من حاجز الخمسين نقطة التي تمثل الفارق بين النمو والانكماش.

وبالرغم من ارتفاع المؤشر، استمرت وتيرة تسريح العمالة في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو للشهر السابق على التوالي.

ونقلت بلومبرج عن كريس ويليامسون المحلل الاقتصادي في مؤسسة (أي.إتش.إس ماركيت) للدراسات الاقتصادية قوله: "مازالت قراءة المؤشر بالنسبة للربع الأخير تشير إلى انكماش ربع سنوي تزيد نسبته عن واحد في المائة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، وإن كان مؤشر مديري المشتريات أعطى إشارات مشجعة تثير الآمال بأن السيء قد انقضى بالنسبة للمنتجين في منطقة اليورو".