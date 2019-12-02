العجز التجاري التركي يرتفع 3 أضعاف خلال عام .. بلغ 2.15 مليار دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليوم، أن العجز التجاري في تركيا، زاد أكثر من ثلاثة أمثاله قبل عام، ليبلغ 2.15 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا لنظام التجارة الخاص.

وبحسب "رويترز"، كشفت بيانات الوزارة عن ارتفاع الصادرات 0.03 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي لتبلغ 15.50 مليار دولار، في حين زادت الواردات 9.15 في المائة "17.64 مليار دولار".

وكان العجز التجاري بلغ 672 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.

يشار إلى أن مكتب الإحصاء التركي أعلن الجمعة الماضية اتساع نطاق عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 1.808 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت الصادرات التركية بنسبة سنوية بلغت 0.1 في المائة، فيما زادت الواردات 8 في المائة.

ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت الصادرات 0.5 في المائة، فيما ارتفعت الواردات 3.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالشهر السابق عليه.

وعلى أساس التغيرات في عدد أيام العمل، تظل الصادرات ثابتة دون تغيير، فيما ترتفع الواردات 9.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.