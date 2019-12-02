انكماش قطاع التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة له منذ 2009

أظهرت بيانات مؤسسة "أي.إتش.إس ماركيت" للأبحاث الاقتصادية اليوم الاثنين أن قطاع التصنيع في روسيا سجل في شهر نوفمبر انكماشا بأسرع وتيرة له منذ حوالي عشر سنوات، بسبب تراجع الطلب والإنتاج.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بمؤسسة "إي.إتش.إس ماركيت" بالنسبة لقطاع التصنيع الروسي إلى 45.6 في نوفمبر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ مايو من عام 2009. وسجل المؤشر 47.2 نقطة في أكتوبر الماضي.

وكان تراجع الإنتاج أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار الانكماش، وارتبط انخفاض معدل الإنتاج بتباطؤ الطلب.

وتشير قراءة المؤشر دون 50 نقطة إلى حدوث انكماش لنشاط القطاع، وأعلى من 50 نقطة إلى تحقيق نمو.

وأشارت الشركات الروسية إلى تراجع درجة الثقة في نوفمبر بشأن توقعات زيادة الإنتاج خلال العام المقبل.

كما ارتفعت أعباء التكلفة بأقل وتيرة لها الشهر الماضي، منذ فبراير من عام 2017، حيث وردت تقارير بأن تراجع الطلب على مدخلات الإنتاج دفع بعض الموردين إلى تقديم خصومات.