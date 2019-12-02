بيانات القطاع الصناعي في الصين تدفع أسهم أوروبا للصعود

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع دعم بيانات إيجابية لأنشطة المصانع في الصين القطاعات التي تتأثر بالتجارة مثل التعدين والنفط والغاز فضلا عن شركات صناعة السيارات.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بواقع 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت جرينتش بقيادة شركات التعدين التي لها انكشاف على الصين والتي ربحت 1.2 بالمئة بينما ساهم صعود سعر النفط في ارتفاع قطاع الطاقة 0.5 بالمئة.
وامتد التفاؤل من الأسواق في آسيا حيث أظهر مسح خاص أن نشاط المصانع في الصين سجل توسعا مفاجئا في نوفمبر تشرين الثاني بأسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات مع زيادات قوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
أسواق الأسهم- العالمية
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