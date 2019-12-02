تعيين الوليد الدريعان رئيساً لمجلس إدارة "أليانز إس إف"

اعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الخميس 01 /04 /1440هـ الموافق 28 /11 /2019م خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيين الوليد بن عبدالرزاق بن صالح الدريعان رئيساً لمجلس إدارة الشركة وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 03 /09 /2019م عن الدورة الحالية للمجلس والتي تبدأ بتاريخ 08 /08 /2019م وتنتهي بتاريخ 07 /08 /2022م.
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