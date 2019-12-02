ارتفاع إنفاق الشركات اليابانية 7.1 % خلال الربع الثالث

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن استثمارات الشركات المصنعة في البلاد ارتفعت بنسبة 7.1 بالمئة لتصل إلى 12.1 تريليون ين ( 110 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر .
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير إن المبيعات تراجعت 2.6 بالمئة إلى 349.5 تريليون ين في هذا الربع من العام، في أول انخفاض منذ ثلاث سنوات وسط نزاعات تجارية بين الاقتصادات الكبرى.
وقالت الوزارة إن الأرباح قبل احتساب الضرائب انخفضت بنسبة 5.3 بالمئة لتصل إلى 17.3 تريليون ين في انخفاض للشهر الثاني على التوالي.
كما أظهر التقرير ارتفاع الاحتياطيات الداخلية للشركات بنسبة 0.8 بالمئة ليسجل 471 تريليون ين في هذا الربع، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف الميزانية الوطنية لليابان.
ولطالما واجهت الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة انتقادات لعدم قيامها بزيادة إنفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة وبدوام جزئي، الذين يتقاضون رواتب ضئيلة في معظم الحالات.
وارتفعت الاحتياطيات الداخلية بحوالي 70 بالمئة في ظل حكومة اليابان المؤيدة لرجال الأعمال برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي تولى منصبه في ديسمبر 2012 .
أخبار اقتصادية- عالمية
- قصة مصورة: تجارة الإبل في السودان
- صيادون يعيدون سمكة تونة قيمتها 3 مليون دولار للمياه
- أعضاء «منظمة التجارة» يرحبون بتوسيع السعودية الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- اكتتاب «أرامكو» ينعكس على أرباح المصارف السعودية للربع الرابع.. 11 خدمة تعزز العوائد
- إيران تفرض قيودا على البنزين.. 60 لترا للسيارة في الشهر
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- ترمب بعد ضريبة «الإنترنت»: سنرد بالمثل على «غباء ماكرون»
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- بعد انهيار «توماس كوك».. توقعات بسلسلة من إفلاس للشركات
أضف تعليق