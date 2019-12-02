ارتفاع إنفاق الشركات اليابانية 7.1 % خلال الربع الثالث

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن استثمارات الشركات المصنعة في البلاد ارتفعت بنسبة 7.1 بالمئة لتصل إلى 12.1 تريليون ين ( 110 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر .

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير إن المبيعات تراجعت 2.6 بالمئة إلى 349.5 تريليون ين في هذا الربع من العام، في أول انخفاض منذ ثلاث سنوات وسط نزاعات تجارية بين الاقتصادات الكبرى.

وقالت الوزارة إن الأرباح قبل احتساب الضرائب انخفضت بنسبة 5.3 بالمئة لتصل إلى 17.3 تريليون ين في انخفاض للشهر الثاني على التوالي.

كما أظهر التقرير ارتفاع الاحتياطيات الداخلية للشركات بنسبة 0.8 بالمئة ليسجل 471 تريليون ين في هذا الربع، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف الميزانية الوطنية لليابان.

ولطالما واجهت الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة انتقادات لعدم قيامها بزيادة إنفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة وبدوام جزئي، الذين يتقاضون رواتب ضئيلة في معظم الحالات.

وارتفعت الاحتياطيات الداخلية بحوالي 70 بالمئة في ظل حكومة اليابان المؤيدة لرجال الأعمال برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي تولى منصبه في ديسمبر 2012 .