«التجارة»: 36 ألف بلاغ ضد متاجر إلكترونية في 11 شهرا

وصل إجمالي البلاغات الواردة لوزارة التجارة والاستثمار خلال العام الجاري الخاصة بالمتاجر الإلكترونية 36122 بلاغا، شملت مخالفات عدم صحة الإعلان، وتأخير تسليم الشحنة، واختلاف المنتج، وتأخير تسليم المنتج. وقالت لـ"الاقتصادية"، وزارة التجارة والاستثمار، "إنه تم منذ بداية عام 2019 حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إيقاف 38 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمنتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، ليصل إجمالي الحسابات الموقوفة منذ بداية عام 2018 حتى الآن 94 حسابا".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تعليق عضوية 61 متجرا إلكترونيا على منصة "معروف" مؤقتا لعدم تجاوب أصحاب هذه المتاجر لحل البلاغات المقدمة ضدهم، التي تركزت على خدمات ما بعد البيع، على أن تتم إعادة العضوية للمتاجر الموقوفة في حال تجاوبها بحل البلاغات المرفوعة ضدها، وفي حال تكرار هذه المخالفة يتم إيقاف عضوية المتجر نهائيا.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أن نظام التجارة الإلكترونية ينص على معاقبة كل من يخالف أحكام النظام بعقوبات تبدأ بالإنذار وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما بالتنسيق مع الجهة المختصة، إضافة إلى نشر منطوق العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر، أو في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو إذا كان الحكم الصادر بشأنه مكتسبا الصفة القطعية. يذكر أن منصة "معروف" التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، تهدف إلى مكافحة الممارسات التجارية الضارة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتخضع لمتابعة دورية من قبل الوزارة للمتاجر وممارسي الأنشطة لضمان تقديم أفضل الخدمات. والتسجيل في "معروف" متاح للجميع نساء ورجالا، ومختلف الأعمال، وتنطبق على المتاجر المسجلة في "معروف" جميع أنظمة وزارة التجارة والاستثمار، فما هو محظور لديها يحظر تلقائيا.