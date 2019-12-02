25 سعوديا تنافسوا في تصميم شعار المجموعة .. «السدو» يروي تراث المملكة للعالم

استلهم المصمم السعودي محمد الحواس فكرة شعار قمة مجموعة العشرين 2020 من تراث شبه الجزيرة العربية، عبر تمثيل بصري من خيوط السدو الملونة، مستوعبا ألوان كل الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين، ومن خلال رسم أقرب ما يكون لحلقة دائرية تعكس أن البداية من المملكة والوصول في النهاية إليها بعد الطواف حول العالم.

المصمم السعودي محمد الحواس (28 عاما)، الذي يعمل في وزارة الثقافة، شارك مع أكثر من 25 مصمما من أبناء وبنات الوطن في معتكف تصميم شعار قمة مجموعة العشرين، حيث أبدعوا تصميم عشرات الشعارات كان من بينها شعار "محمد الحواس" الفائز بالشعار المعتمد للمناسبة. وأوضح الحواس أن الفكرة الأساسية من الشعار هي انعكاس لكرم ضيافة العرب ونسيج خيامهم وأصالتهم وتفاصيل حياتهم، وتعبيرا عن ترحيب المملكة بالعالم ورؤيتها الطموحة في تنمية الإنسان والمكان. وذكر أن الجانب الآخر من التصميم جاءت بالسدو ليعبر عن المستقبل، بمعنى كيف أن السعوديين متمسكون بثقافاتهم وتقاليدهم وفي الوقت نفسه يصلون بطموحهم إلى أبعد من الحلم.

وأوضح أن الشعار نتيجة لمعتكف استمر لعدة أيام، جرب خلالها مجموعة من التصاميم حتى وصل للشكل النهائي، مضيفا "لطالما كانت الألوان جزءا من ثقافتنا، نراها في القط العسيري والسدو وفي مختلف الأزياء والتنوع المتناغم لمناطق المملكة، واخترت السدو، لأن الخيمة رمز للكرم وتعبر عن تاريخنا وثقافتنا، لينطلق الشعار من ثقافات بلادي الثرية، وتكون الخطوط إيحاء يجسد عزيمة الشباب السعودي في أن يكونوا فاعلين في تحقيق رؤية المملكة".

وعبر عن سعادته بتحقيق هذا المنجز وامتنانه لكل المصممين والخبراء والمسؤولين الذين شاركوا في الإلهام والتشجيع والعمل على الشعار.

وقال الحواس، "فخور جدا بأن أتيحت لي فرصة تصميم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.. شكرا للثقة الكريمة بأبناء الوطن.. وشكرا لوزارة الثقافة التي قدمتني لهذه الفرصة العظيمة".

وأضاف، "ممتن لكل من كان في مخيم تصميم شعار مجموعة قمة العشرين من مصممين وخبراء ومسؤولين".

ونال تصميم الحواس الذي يحاكي ماضيا عريقا في الصناعة والاعتماد على الطبيعة إعجاب السعوديين، حيث أشاد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، بإبداعه في تصميم شعار قمة العشرين الذي تستضيفه العاصمة الرياض. وكتب وزير الثقافة في تغريدة له في حسابه في منصة "تويتر" ومعلقا على اختيار التصميم، " كفو يا محمد.. مبدع من مبدعي وزارة الثقافة".