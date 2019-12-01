418 مليار دولار أرباح الشركات الصينية الحكومية في 10 أشهر .. ارتفعت 5.4 %

نمت أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة بشكل مطرد خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019.

وأفادت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.94 تريليون يوان "نحو 418 مليار دولار" في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر).

بحسب وكالة شينخوا الصينية، انخفضت الوتيرة مقارنة بزيادة بنسبة 6.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وحققت الشركات المملوكة للدولة التي تدار مركزيا، إجمالي أرباح بقيمة 1.94 تريليون يوان، بزيادة 7.5 في المائة على أساس سنوي.

ووصل إجمالي عائدات الشركات المملوكة للدولة إلى 50.13 تريليون يوان خلال هذه الفترة، بزيادة 6.5 في المائة عن العام السابق.

وبلغت نسبة الدين إلى أصول الشركات المملوكة للدولة 64.3 في المائة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، لم تتغير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم -نقلا عن مصادر لم تحددها- أن بكين تصر على ضرورة أن يكون‭‭‭ ‬‬‬إلغاء التعريفات الجمركية جزءا من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع واشنطن وسط استمرار الغموض بشأن إذا ما كان بوسع الجانبين التوصل إلى اتفاق.

بحسب "رويترز"، أوردت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية التي تنشرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الصيني الحاكم أن "تعهد الولايات المتحدة بإلغاء التعريفات المقرر في 15 ديسمبر لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات" في إشارة إلى رسوم إضافية ستفرض على الواردات من الصين في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي أن واشنطن في "المخاض الأخير" لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب التجارية مع الصين المستمرة منذ 16 شهرا، بعد أيام قليلة من إبداء الرئيس الصيني شي جين بينج رغبته في إبرام اتفاق تجاري.

وأجرى كبار المفاوضين التجاريين من الدولتين محادثات مجددا، واتفقوا على العمل لحل القضايا المتبقية.

ويتوقع خبراء ومصادر مقربة من البيت الأبيض أن توقيع الاتفاق الأولي قد لا يحدث حتى بداية العام الجديد، مع ضغط الصين من أجل تراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على نطاق واسع، وكان مقررا في الأساس توقيع الاتفاق في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).

وأفاد مصدر مطلع أيضا بأن مسؤولين أمريكيين قد يزورون الصين عقب عطلة الأعياد في الولايات المتحدة.